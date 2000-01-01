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29.03 07:13   MIGnews.com

Трамп поедет на саммит G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G 20, которое состоится в немецком Гамбурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Республиканец подтвердил свое участие во встрече во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ходе беседы американский лидер также поздравил главу правительства с победой ее партии на региональных выборах в федеральной земле Саар.
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