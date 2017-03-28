Гигантская демонстрация харедим парализовала Иерусалим

Речь идет о демонстрации, на которую не было получено разрешение властей.
Полиция была вынуждена перекрыть ряд улиц в центре Иерусалима в районе Кикар Шабат.
Возмущенные харедим потрясают плакатами на которых написано: Религиозное угнетение в Израиле 2017 года!!!” и на которых министр обороны Авигдор Либерман сравнивается с советским диктатором Иосифом Сталиным и ливийским Муамаром Каддафи.
Правительство Израиля обвиняют в "духовном Холокосте".
Демонстранты вопят: “Мы не участвуем во власти неверных!”, “Первый премьер, имя которого запрещено повторять, говорил что через несколько лет в Меа Шаарим не остается ни одного штреймла. Тысячи студентов йешивот - наша месть!”
Также бунтующие харедим перекрыли перекресток Жаботински-Бен-Гурион, закрыли движение через Рамат-Ган и Бней-Брак. Четыре человека арестованы за нарушение общественного порядка.