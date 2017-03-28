28.03 21:29 MIGnews.com

Гигантская демонстрация харедим парализовала Иерусалим

הפגנת החרדים בירושלים: המפגינים מרימים שלט ובו הם משווים את ליברמן לדיקטטורים סטאלין, קדאפי, סדאם חוסיין וקים ג'ונג און. אבישי בן חיים מדווח pic.twitter.com/2TW1GzGs6P — חדשות 10 (@news10) March 28, 2017

לקראת סיום ההפגנה: מאות חרדים חוסמים כעת את צומת תנובה (שמגר - ירמיהו). מתחיל עימות עם המשטרה | @yaircherki pic.twitter.com/4oTKZ8BvxK — חדשות 2 (@Channel2News) March 28, 2017

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