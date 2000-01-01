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Как больничные кассы выполняют решение Кнессета? 28.03 20:34   MIGnews.com

Как больничные кассы выполняют решение Кнессета?

По следам обсуждения 3-месячной давности комиссией Кнессета по здравоохранению вопроса реализации прав онкологических больных, депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская провела вместе с представителем минздрава инспекционную поездку по больничным кассам страны с тем, чтобы выяснить , насколько доступна таким больным информация об их правах на иврите и других языках.

Ниже приводятся результаты проверки:

Больничная касса "Маккаби": в этой кассе нет брошюр, содержащих полную информацию о правах раковых больных, как то было обещано на заседании комиссии. В отделениях этой кассы брошюр нет ни на одном языке, хотя такая брошюра на иврите была предъявлена Комиссии Кнессета администрацией "Маккаби". В наличии есть только 4-страничный буклет на иврите, арабском и русском. Этот буклет содержит весьма неполную информацию о правах раковых больных.

Больничная касса "Клалит": депутату Малиновской стало известно, что руководство кассы разослало во все свои отделения электронное сообщение о готовящейся проверке. В результате, все отделения кассы получили электронные файлы с полной информацией о правах раковых больных на русском, но эти файлы поступили только вчера после предупреждения о готовящейся инспекции, которая должна была пройти внезапно. На данный момент в отделениях кассы "Клалит" есть брошюры только на иврите. Минздрав утверждает, что утечка информации о готовящейся "внезапной" инспекции исходила не от него.

Больничная касса "Леумит": в отделениях этой кассы обнаружены брошюры для раковых больных на иврите и на русском. Но до самого недавнего времени таких брошюр не было ни на одном языке. Таким образом, больничная касса "Леумит" выполнила решения комиссии и сделала необходимую больным информацию доступной.

Больничная касса "Меухедет": проверка показала, что в отделениях этой кассы брошюры на русском и иврите появились только месяц назад. Теперь необходимая больным информация имеется на иврите и на русском.

Юлия Малиновская приветствовала оперативное выполнение больничными кассами "Леумит" и "Меухедет" предписаний комиссии Кнессета, заседание которой было созвано по ее инициативе, и обеспечивших раковых больных доступной и необходимой им информацией.

"Необходимо как можно скорее предоставить эту информацию на доступных им языкам всем раковым больным во всех больничных кассах. Государство Израиль создано и существует благодаря и ради репатриантов из разных стран, и мы обязаны всеми силами облегчать репатриантам жизнь, тем более, оказавшимся в столь тяжелой ситуации. Мне остается сожалеть, что администрация больничных касс "Маккаби" и "Клалит", даже несмотря на то, что они были осведомлены заранее о готовящейся проверке, не удосужились предоставить раковым больным столь нужную им информацию и не проявили заботы о реализации больными их прав.

Особенно жаль, что эта важная информация недоступна больным в двух крупнейших больничных кассах страны, которые, видимо, считают этот вопрос незначительным. В ближайшие недели я проведу дополнительные инспекционные поездки по разным больничным кассам. Надеюсь, все больничные кассы выполнят предписания комиссии Кнессета и как можно скорее обеспечат раковых больных доступной и полной информацией об их правах.
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