28.03 20:07 MIGnews.com

Беннет: Трамп может попасть в учебники по истории

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Министр образования Нафтали Беннет в ходе выступления на конференции AIPAC в Вашингтоне призвал президента Трампа перенести американское посольство в Иерусалим, "столицу еврейской нации более 3000 лет".Выступая Беннет заявил, что "почти 70 лет президент Трумэн попал в историю, так как стал первым президентом, который признал государство Израиль. Президент Трамп мог бы попасть в учебники по истории, как первый президент, признавший Иерусалим столицей Израиля. Президент Трамп, пожалуйста, переместите посольство США в Иерусалим".Кроме этого, министр образования обратился и к администрации США:"Мы хотим, чтобы вы стали первым государством, которое переместит свою дипмиссию в Иерусалим. Израиль может иметь дело с последствиями этого шага, какими бы они ни были"."Посольства всегда расположены в столицах, и наша столица – Иерусалим, а не Тель-Авив" – резюмировал Беннет.