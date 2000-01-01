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Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости | Фото: Thinkstock28.03 20:23   MIGnews.com

Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости

Парламент Шотландии принял решение провести второй референдум о независимости от Великобритании.

Плебисцит пройдет в 2018 или 2019 году, после того, как будут прояснены условия выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Таким образом, законодатели поддержали предложение главы правительства Шотландии Николы Стерджен, передает Polit.info.

В ходе прошлогоднего голосования о Brexit, состоявшегося в июне 2016 года, Англия и Уэльс высказались за выход из Евросоюза, в то время как Шотландия и Северная Ирландия – против. Тем не менее, сторонники сецессии набрали 51,9% голосов.

В апреле 2015 года Стерджен обещала шотландцам провести повторный референдум о независимости в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза. Первый плебисцит состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда порядка 55% участников голосования высказались за сохранение региона в составе Соединенного Королевства.
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