29.03 06:33 MIGnews.com

Столтенберг назвал дату проведения Совета Россия – НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов состоится 30 марта. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.По данным СМИ, в ходе переговоров будет обсуждаться украинский кризис, ситуация в сфере безопасности в Афганистане, включая террористическую угрозу, вопросы, связанные с прозрачностью военной активности России, а также механизмы ограничения риска случайного возникновения вооруженного конфликта.Кроме того, НАТО заинтересована в обмене информацией с Москвой на тему запланированных на сентябрь совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа Совета Россия – НАТО была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.