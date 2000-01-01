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http://www.nato.int 29.03 06:33   MIGnews.com

Столтенберг назвал дату проведения Совета Россия – НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов состоится 30 марта. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

По данным СМИ, в ходе переговоров будет обсуждаться украинский кризис, ситуация в сфере безопасности в Афганистане, включая террористическую угрозу, вопросы, связанные с прозрачностью военной активности России, а также механизмы ограничения риска случайного возникновения вооруженного конфликта.

Кроме того, НАТО заинтересована в обмене информацией с Москвой на тему запланированных на сентябрь совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа Совета Россия – НАТО была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.
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