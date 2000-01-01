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Путин и Рухани встретились и остались довольны друг другом | Фото: kremlin.ru28.03 15:16   MIGnews.com

Путин и Рухани встретились и остались довольны друг другом

Сайт президента России разместил следующее официальное сообщение о встрече Владимира Путинина и Хасана Рухани:

На повестке дня – перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, а также актуальные мировые и региональные вопросы.

Х.Рухани прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению В.Путина.

* * *

Начало беседы с Президентом Ирана Хасаном Рухани

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги, друзья! Позвольте мне сердечно поприветствовать вас в Москве.

Уважаемый господин Президент, мы с Вами встречались в последний раз в Баку летом прошлого года. Рад возможности принимать Вас в столице России.

Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия, сотрудничества. Мы уже более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения. Иран – наш добрый сосед и надёжный, стабильный партнёр.

Мы работаем, и весьма эффективно, практически по всем направлениям. Это международная деятельность, решение крупных и очень острых международных проблем, работаем в сфере экономики. И в последнее время, в последние годы по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов.

Достаточно сказать, что в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70 процентов. Это в современных сложных экономических условиях уникальное явление. Эти результаты достигнуты в значительной степени благодаря Вашим усилиям, уважаемый господин Президент, и Вашего правительства.

Очень рады Вас видеть. Добро пожаловать.

Х.Рухани (как переведено): Господин Президент!

Мне очень радостно быть гостем правительства и народа Российской Федерации и Вашим личным гостем. В этом году это наш первый зарубежный визит, и мы очень рады этому, поскольку это свидетельство развития наших добрых отношений.

За последние 3,5 года шаг за шагом отношения между двумя странами развивались позитивно. Это не первая наша встреча, и когда я смотрю назад, на то, какие у нас были достижения после каждой из наших встреч, я вижу, что у нас были значительные успехи.

Наши отношения вступили в новый этап, и на этом новом этапе мы можем говорить о новом качестве наших отношений. Надеюсь, что в ходе этого визита будут предприняты новые шаги для продвижения нашего сотрудничества.

Мы накопили хороший опыт в борьбе с терроризмом, с международным терроризмом, в борьбе с наркоугрозой. Наша конечная цель – укрепление мира и стабильности в регионе. И развитие наших отношений не направлено против третьих стран.

Спасибо.
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