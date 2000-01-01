28.03 14:15 MIGnews.com

Количество “Железных Куполов” морского базирования удвоят

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильский оборонный портал Israel Defence сообщает, что дизайн четырех военных кораблей “Саар 6”, заказанных в Германии, будет изменен с тем, чтобы улучшить обороны оффшорных газовых месторождений.На кораблях вдвое увеличат количество пусковых установок и ракет-перехватчиков системы ПРО “Железный Купол”.Это решение принято в связи с тем, что в следующей военной конфронтации плавучие буровые установки и инфраструктура подводной добычи будут стратегической целью для врагов Израиля.