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flickr 28.03 21:55   MIGnews.com

Опрос: Ле Пен проиграет выборы во Франции Макрону

Ожидается, что кандидат от центристов Эммануэль Макрон победит на президентских выборах во Франции, согласно опросу Ipsos Sopra Steria, опубликованному во вторник, 28 марта, - последнему из многих опросов, результаты которого говорят о лидерстве 39-летнего Макрона.

Опрос показал, что если выборы состоятся в следующее воскресенье, то у ультраправого лидера Марин Ле Пен будет больше голосов в первом туре (25%), по сравнению с Макроном (24%) и Франсуа Фийоном (18%).

Тем не менее, Макрон продолжил бы ошеломляюще побеждать Ле Пен в ходе второго тура голосования 7 мая, одержав 62 % по сравнению с 38% голосов в поддержку Марин Ле Пен.

Макрон получит 26% голосов избирателей в первом туре выборов, что на один процентный пункт больше, чем результаты опроса неделю назад, сообщает BVA. Следовательно, Макрон отодвинет Ле Пен вниз на один пункт до 25%.
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