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Commons.wikimedia.org 29.03 00:34   MIGnews.com

Безвизовый режим с ЕС вступил в силу для граждан Грузии

Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом вступает в силу 28 марта, передает РИА Новости.

Он предполагает свободный въезд граждан Грузии на территории 22 стран Шенгенской зоны и четырех стран-кандидатов в Шенген по биометрическим паспортам. При этом нахождение там будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода.

В честь этого события в Грузии проводятся торжественные мероприятия. В Тбилиси прошел праздничный концерт и развлекательные шоу, везде развешаны флаги Грузии и ЕС. Аэропорты страны готовятся к увеличенному пассажиропотоку.

Отмечается, что первым, кто посетит ЕС после вступления в силу безвизового режима, станет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который отправится в Афины вместе с представителями властей, студентами, представителями национальных меньшинств и учеными. После этого он поедет в Брюссель.

В течение месяца в Грузии будет проводиться информационная кампания, в рамках которой местному населению будут рассказывать об условиях действия безвизового режима с ЕС.
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