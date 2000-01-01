28.03 11:28 MIGnews.com

Министр транспорта порвал связи с "Ор Ярок"

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Министр Исраэль Кац: "Ор ярок" превратилась в политизированную организацию"Министр транспорта Исраэль Кац сообщил о том, что не примет участие в конференции организации "Ор ярок", и вместо этого прибудет на конференцию "Калькалист" по вопросам продвижения и развития Галилеи.Министр Кац заявил, что не намерен в будущем поддерживать связь с "Ор Ярок", аргументируя это тем, что эта организация превратилась в политизированное учреждение, единственной функцией которого являются нападки на правительство, и в частности на министерство транспорта. При этом организация использует ложные данные, полностью игнорирует факты, сотрудничает коммерческими фирмами, преследующими собственные интересы.Министерство транспорта продолжит работу, направленную на повышение уровня дорожной безопасности, и вести борьбу с ДТП посредством Национального Управления безопасности на дорогах.