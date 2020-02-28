Меры Израиля по коронавирусу взбесили несколько стран
Несколько стран накинулись на Израиль с критикой из-за жесткой политики премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра здравоохранения Яакова Лицмана в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Высокопоставленные дипломаты ожидают, что на этом фоне государство понесет ущерб на экономическом, туристическом и дипломатическом фронтах, передает Israel Hayom.
В четверг, 27 февраля, Италия присоединилась к ряду стран, потребовав объяснений от израильских властей по поводу запрета на въезд для туристов. В списке возмущенных также оказались Китай, Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Япония.
Послы Израиля в вышеуказанных государствах вызваны "на ковер", однако, как считают высокопоставленные чиновники, объяснений вряд ли будет достаточно. Уточняется, что страны, большинство из которых хорошо относится к еврейскому государству, были оскорблены кардинальным решением, суть которого на официальном уровне так и не была донесена.
По словам израильского дипломата, который решил не называть своего имени, в каждом случае решение о запрете на въезд принималось должностными лицами Министерства здравоохранения без уведомления соответствующих стран.
"В настоящее время все сосредоточены на преодолении кризиса, но через несколько месяцев мы почувствуем последствия. Страны, от которых мы оградились, будут первыми, кто посоветует своим гражданам не посещать Израиль", – сказал еще один источник.