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Российский сенатор обвинил Турцию в покрывании террористов | Фото:28.02 21:15   MIGnews.com

Российский сенатор обвинил Турцию в покрывании террористов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров обвинил Турцию в "неправомерных" действиях в Сирии.

Он пригрозил Анкаре "нежелательным конфликтом" с российскими военными, передают российские СМИ.

"Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства. Получается, они прикрывают террористов", – сказал он.

По словам Джабарова, между Россией и Турцией назревает "конфликт очень серьезного и опасного уровня". В качестве примера он привел ЧП, которое произошло в ноябре 2015 года, когда Анкара сбила российский бомбардировщик Су-24.

"Тогда Анкара принесла извинения, и отношения наших стран были восстановлены благодаря доброй воле нашего руководства. Если Турция сейчас продолжит такую же линию, продолжит угрожать и наносить удары, в том числе и по нашим самолетам, то может начаться конфликт между нашими силами, что очень нежелательно, ведь Турция в свое время внесла большой вклад в борьбу с террористами в Сирии", – добавил он.


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