Нетаниягу рассказал, пойдет ли на сделку о признании вины

"Единственная сделка, которую я хочу заключить, – это "сделка века", которая принесет благословение Израилю. Я буду опровергать всю эту ложь и нелепые претензии. Я требую полной прозрачности и делал это на слушаниях, однако генеральный прокурор мне отказал", – сказал Нетаниягу.
По словам израильского премьера, следствие также отказывалось раскрыть записи "Ашкенази-Мандельблитта" по делу Харпаза, "не собиралось расследовать" дело компании лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца "Пятое измерение".
"Они не расследовали дело Йоава Сегаловича, который вмешивался в расследование, когда возглавлял следственный комитет вместе со своим другом Габи Ашкенази. Я требую, чтобы они немедленно разорвали соглашение о неразглашении. Общественность заслуживает знать все это", – подчеркнул он.