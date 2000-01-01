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Нетаниягу рассказал, пойдет ли на сделку о признании вины | Фото:28.02 20:42   MIGnews.com

Нетаниягу рассказал, пойдет ли на сделку о признании вины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опроверг информацию о намерении заключить со следствием сделку о признании вины.

Об этом он заявил в интервью изданию Walla.

"Единственная сделка, которую я хочу заключить, – это "сделка века", которая принесет благословение Израилю. Я буду опровергать всю эту ложь и нелепые претензии. Я требую полной прозрачности и делал это на слушаниях, однако генеральный прокурор мне отказал", – сказал Нетаниягу.

По словам израильского премьера, следствие также отказывалось раскрыть записи "Ашкенази-Мандельблитта" по делу Харпаза, "не собиралось расследовать" дело компании лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца "Пятое измерение".

"Они не расследовали дело Йоава Сегаловича, который вмешивался в расследование, когда возглавлял следственный комитет вместе со своим другом Габи Ашкенази. Я требую, чтобы они немедленно разорвали соглашение о неразглашении. Общественность заслуживает знать все это", – подчеркнул он.


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