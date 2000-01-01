28.02 20:45 MIGnews.com

Видео: Беннет "взорвал" интервью с Риной Мацлиах

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Район известной израильской журналистки Рины Мацлиах с министром обороны Нафтали Беннетом закончился грандиозным скандалом.Мацлиах дрожащим голосом в начале интервью сказала: "В прошлый раз мы закончили на том, что вы назвали меня “невеждой”. Беннет парировал: “Я сказал это потому, что вы сообщаете неточные сведения. И вы делаете это все время”.Мацлиах сказала: “ОК, но вот сведения. [Мацлиах пыталась доказать министру что его заявления о том, что с момента его вступления в должность обстрелы из Газы сократились на 80% не соответствуют действительности]”.Беннету это сильно не понравилось и он сказал: “Нет, нет, нет. Вы снова все искажаете”.Мацлиах попыталась настоять на своем и обсуждать ракеты, но Беннет наотрез отказался: “Если вы действительно думаете, что я пришел сюда, чтобы вы остановили Ямина, чтобы поймать меня на мелочах, если вам не интересно объяснить публике суть моей политики, если это - засада, мы заканчиваем здесь и сейчас”.Мацлиах продолжала настаивать на своем, но Беннет объявил: "Интервью закончено. Если это то, что хочет сделать второй канал. Я просто хочу сказать зрителям - посмотрите на эту журналистку, которая хочет только одного - навредить нам”.Мацлиах закричала Беннету вслед: "Надеюсь, что во время обсуждения военных вопросов вы так не теряете хладнокровие”.