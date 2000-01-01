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Эрдоган и Трамп обсудили `мясорубку` в Сирии: что известно | Фото:28.02 20:25   MIGnews.com

Эрдоган и Трамп обсудили "мясорубку" в Сирии: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Переговоры состоялись вечером, 28 февраля, передает Аnadolu.

В частности, турецкий лидер подтвердил решимость Анкары вытеснить армию сирийского диктатора Башара Асада за пределы идлибской зоны деэскалации, которая обозначена в сочинском соглашении.

Обе стороны договорились немедленно принять все необходимые шаги по предотвращению гуманитарной трагедии в Идлибе.

Трамп, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате нападения режима Асада в Сирии. Американский лидер поддерживает все усилия Турции в Идлибе.

"Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-западе Сирии и по предотвращению гуманитарной катастрофы. Лидеры согласились, что сирийский режим, Россия и иранский режим должны остановить наступления до того, как больше невинных мирных жителей будут убиты или перемещены", – рассказал представитель пресс-службы Белого дома Джуд Дир.


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