28.02 17:11 MIGnews.com

Турки объявили о встрече Путина и Эрдогана: в Кремле молчат

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе которых якобы была достигнута договоренность о необходимости в кратчайшие сроки провести двухстороннюю встречу лидеров двух стран.Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на сообщение пресс-службы канцелярии президента Турции.В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя переговоры Путина и Эрдогана о вышеописанных договоренностях не обмолвился и словом, хоть и отметил, что лидеры двух стран обсуждали возможность новых контактов по Идлибу на самых разных уровнях."Путин и Эрдоган детально пообщались о необходимости сделать все возможное для выполнения российско-турецких договоренностей по созданию в провинции Идлиб зоны деэскалации", - заявил Лавров.Кроме того, Лавров также добавил, что делегации обеих стран решили не прекращать переговорного процесса, который уже несколько дней проходит в Анкаре.