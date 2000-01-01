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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:28.02 06:20   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Власти запретили въезд иностранцев из Италии в Израиль Правительство запретило иностранцам въезд в страну с 27 февраля, поскольку еще один израильтянин, вернувшийся из Италии, заражен коронавирусом.

Нетаниягу: Израиль – страна-пионер в изоляции вируса-убийцы Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль является первой страной в мире, которая запретила полеты из стран, в которых бушует эпидемия коронавируса.

СМИ: Ганца считает опасным для Израиля его же советник 12 канал распространил отрывки разговора политического советника Бенни Ганца Исраэля Бахара, который якобы обозвал лидера "Кахоль Лаван" "полным нулем и угрозой Израилю". В партии Ганца это назвали работой "фабрики лжи Нетаниягу".

Решительный шаг: Австрия запретила антисемитизм и BDS Правительство Австрии единогласно поддержало резолюцию, осуждающую все формы антисемитизма, включая ненависть к Израилю, а также движение "Бойкот, изоляция и санкции" (BDS). Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал европейские страны взять пример с Австрии.

ВОЗ: мир на пороге пандемии коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка смертоносного коронавируса, стремительно распространяющейся из китайской провинции Хубэй, может приобрести масштабы всемирной пандемии.


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