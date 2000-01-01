28.02 09:25 MIGnews.com

Либерман: мы предотвращаем 20-30 терактов в неделю

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В последние месяцы еженедельно были предотвращены от 20 до 30 терактов. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время своего визита в Хеврон."В Центральном военном округе в неделю предотвращается от 20 до 30 терактов", - отметил глава оборонного ведомства.В частности, большое количество атак ЦАХАЛ предотвратил именно в Хевроне, добавил Либерман.Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство делает все возможное для того, чтобы израильтяне получили возможность праздновать Пурим безмятежно и в полной безопасности.Либерман добавил, что большую часть террористических атак помогли предотвратить надежные разведанные и передовые технологии.