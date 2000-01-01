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На Кикар Ха-Медина запретили продавать алкоголь 28.02 09:07   MIGnews.com

На Кикар Ха-Медина запретили продавать алкоголь

Муниципалитет Тель-Авива запретил владельцам киосков и супермаркетов в окрестностях Кикар Ха-Медина продажу алкогольных напитков во время еврейского карнавала Пурим.

Владельцы бизнесов утверждают, что речь идет о дискриминации в пользу большой франшизы, которой дано право продаж на празднике. Бизнесмены говорят: “Это - несправедливо, мы ждали праздника весь год”.

Муниципалитет Тель-Авива заявил: “Подобный приказ отдается каждый год в соответствии с требованиями полиции с целью надзора за потреблением алкоголя в общественных местах во время уличных гуляний”.

Полиция заявила: Все вопросы относительно приказов муниципалитета Тель-Авива должны быть заданы муниципалитету Тель-Авива”.
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