28.02 09:07 MIGnews.com

На Кикар Ха-Медина запретили продавать алкоголь

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Муниципалитет Тель-Авива запретил владельцам киосков и супермаркетов в окрестностях Кикар Ха-Медина продажу алкогольных напитков во время еврейского карнавала Пурим.Владельцы бизнесов утверждают, что речь идет о дискриминации в пользу большой франшизы, которой дано право продаж на празднике. Бизнесмены говорят: “Это - несправедливо, мы ждали праздника весь год”.Муниципалитет Тель-Авива заявил: “Подобный приказ отдается каждый год в соответствии с требованиями полиции с целью надзора за потреблением алкоголя в общественных местах во время уличных гуляний”.Полиция заявила: Все вопросы относительно приказов муниципалитета Тель-Авива должны быть заданы муниципалитету Тель-Авива”.