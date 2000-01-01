Новый судья БАГАЦа: Израиль ничего не должен Газе

В израильской прессе развернулась атака против нового судьи БАГАЦа, профессора Бруклинской Школы Права Алекса Штайна.
Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж о “прегрешениях” професора, осмелившегося отвергнуть некоторые постулаты мэйнстрима.
В 2014 году Штайн написал в facebook пост, в котором говорится, что Израиль не обязан поставлять в Газу электричество. С точки зрения профессора, поскольку Израиль не оккупирует Газу, его единственным обязательством является самозащита с тем, чтобы минимизировать вред гражданскому населению от ракетных ударов террористов. По той же причине, Израиль не обязан поставлять в Газу электричество, хотя он может сделать такой выбор, исходя из гуманитарных соображений.
Штайн также критиковал ошибочную интерпретацию международного права. Он настаивал на том, что “принцип пропорциональности” диктуемый международным правом должен рассматриваться в контексте современной войны и с учетом требований здравого смысла. Интерпретация, согласно которому большие страны, атакующие малые должны сохранять паритет - нелепое и неприемлемое.
Так, Штайн написал: "Мой подход к международному праву заключается в том, что он должен учитывать реалии, современные вооружения и здравую логику. Идея, согласно которой пропорциональность требует от большой страны поддерживать математический баланс количества жертв с обеих сторон - нелепа и неприемлема".
Штайн обрушился с критикой на “юридический активизм” БАГАЦа - взгляд на мир, согласно которому практически все может оказаться субъектом юридического рассмотрения и решения. Он противопоставляет этому американскую доктрину, согласно которой суды не могут выносить решений по политическим вопросам. В то время как БАГАЦ редко отменяет законы, он “сохраняет имперский тон” и требует власти - под прикрытием риторики о “сдержках и противовесах”. Штайн также процитировал судью американского Верховного Суда Антонина Скалия, заявившего, что он читает вердикты БАГАЦа - когда хочет впасть в состояние шока и убедиться в том, что американская юридическая система не так уж и плоха, несмотря ни на что.
Штайн удалил свой аккаунт из facebook за неделю до начала обсуждения кандидатур на пост судей БАГАЦа комитетом по назначению судей.
Посты Штайна в facebook были закрыты - их мог просматривать только очень ограниченный круг его друзей.
Штайн, репатриант из бывшего Советского Союза и шахматный гений, был чемпионом СССР по шахматам среди молодежи до того, как совершил алию в Израиль.