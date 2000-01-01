28.02 07:47 MIGnews.com

Новый судья БАГАЦа: Израиль ничего не должен Газе

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В израильской прессе развернулась атака против нового судьи БАГАЦа, профессора Бруклинской Школы Права Алекса Штайна.Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж о “прегрешениях” професора, осмелившегося отвергнуть некоторые постулаты мэйнстрима.В 2014 году Штайн написал в facebook пост, в котором говорится, что Израиль не обязан поставлять в Газу электричество. С точки зрения профессора, поскольку Израиль не оккупирует Газу, его единственным обязательством является самозащита с тем, чтобы минимизировать вред гражданскому населению от ракетных ударов террористов. По той же причине, Израиль не обязан поставлять в Газу электричество, хотя он может сделать такой выбор, исходя из гуманитарных соображений.Штайн также критиковал ошибочную интерпретацию международного права. Он настаивал на том, что “принцип пропорциональности” диктуемый международным правом должен рассматриваться в контексте современной войны и с учетом требований здравого смысла. Интерпретация, согласно которому большие страны, атакующие малые должны сохранять паритет - нелепое и неприемлемое.Так, Штайн написал: "Мой подход к международному праву заключается в том, что он должен учитывать реалии, современные вооружения и здравую логику. Идея, согласно которой пропорциональность требует от большой страны поддерживать математический баланс количества жертв с обеих сторон - нелепа и неприемлема".Штайн обрушился с критикой на “юридический активизм” БАГАЦа - взгляд на мир, согласно которому практически все может оказаться субъектом юридического рассмотрения и решения. Он противопоставляет этому американскую доктрину, согласно которой суды не могут выносить решений по политическим вопросам. В то время как БАГАЦ редко отменяет законы, он “сохраняет имперский тон” и требует власти - под прикрытием риторики о “сдержках и противовесах”. Штайн также процитировал судью американского Верховного Суда Антонина Скалия, заявившего, что он читает вердикты БАГАЦа - когда хочет впасть в состояние шока и убедиться в том, что американская юридическая система не так уж и плоха, несмотря ни на что.Штайн удалил свой аккаунт из facebook за неделю до начала обсуждения кандидатур на пост судей БАГАЦа комитетом по назначению судей.Посты Штайна в facebook были закрыты - их мог просматривать только очень ограниченный круг его друзей.Штайн, репатриант из бывшего Советского Союза и шахматный гений, был чемпионом СССР по шахматам среди молодежи до того, как совершил алию в Израиль.