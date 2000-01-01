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Фото: TVMoscow / telegram 01.03 09:40   MIGnews.com

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты нецензурно оскорбил свою оппонентку Ксению Собчак. В ответ она облила его водой. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Россия-1".


Внимание! Нецензурная лексика.

Ссора кандидатов на пост главы государства произошла, после того, как Собчак призвала Жириновского к спокойствию, который с жесткой критикой перебил еще одного кандидата в президенты от партии "Российский общенародный союз" – Сергея Бабурина.

"Закройте ей рот, ужас вообще, да *****, заткни рот", - эмоционально заявил Жириновский журналистке. – "С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется", - сказал лидер ЛДПР, назвав Собчак "черной грязью".

При этом женщина на столь грубые высказывания ответила разъярённому Жировскому: У"частники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы".

При этом политик продолжил оскорблять телеведущую, после чего она ответила ему стаканом воды в лицо.

Темой дебатов была российская обороноспособность. В них участвовали семь из восьми кандидатов в лидеры государства - Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Владимир Путин в предвыборной дискуссии не принимал участие.
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