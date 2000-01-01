01.03 06:43 MIGnews.com

В войне с проституцией и наркотиками выигран еще бой

пресс-служба партии НДИ

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Парламентская комиссия по законодательству единогласно утвердила к окончательным 2-му и 3-му чтениям законопроект депутата Кнессета Юлии Малиновской, предусматривающий отключение телефонных линий, используемых для рекламы интимных услуг и скрытой рекламы наркоторговли.По словам Юлии Малиновской, война с наркоторговцами и торговлей живым товаром ведется на многих фронтах."Отключение телефонных линий, используемых нечистоплотными торговцами – только одна из мер, которые необходимо принять для обеспечения нашим детям лучшего будущего. Я приветствую всех, кто поддерживает меня в этой борьбе. Вопиющая ситуация, при которой кричащая реклама интимных услуг разбрасывается повсюду, попадая на глаза детям и подросткам – абсолютно нетерпима. Для ее пресечения, необходимо, как минимум, незамедлительно отключать телефонные линии, указываемые в подобной рекламе", - подчеркнула Юлия Малиновская.