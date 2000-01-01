Каталония вновь рассмотрит вопрос о независимости

В Каталонском парламенте вновь будут рассматривать вопрос о независимости, сообщает РИА Новости.
Инициатором выступила крайне левая партия "Кандидатура народного единства", которая выступает за отсоединение автономного сообщества от Испании. Представители партии выступили с требованием "подтвердить декларацию независимости " от 27 октября 2017 года.
Данное предложение в каталонском парламенте будут рассматривать в качестве поправки к основному законопроекту, который предусматривает беспрепятственное возвращение бывшего главы женералитета Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе обратно на родину.
Ранее Конституционный суд Испании пригрозил Пучдемону приостановкой утверждения его на пост главы Каталонии, если он лично не явится в региональный парламент на заседания в дни обсуждения и голосования. При этом, для этого он должен предварительно запросить соответствующее разрешение у Верховного суда страны, поскольку в отношении него действует ордер на арест.
Как сообщал ранее Mignews.ru, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Испания осудила его и признала его незаконным, однако сторонники отделения сообщества по итогам плебисцита набрали 90% голосов (явка составила 43%). Позднее правительство региона провозгласила независимость, но в тот же день сенат королевства утвердил возможность применения властями страны 155-й поправки конституции, которая дала возможность распустить парламент и правительство Каталонии и назначить новые выборы. Между тем на внеочередных выборах снова победили сторонники независимости автономного сообщества и заявили, что планируют Карлеса Пучдемона снова выдвинуть на пост главы Женералитета.