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Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ 28.02 19:18   MIGnews.com

Минобороны РФ: Сирия не использует химическое оружие

У ООН нет никаких доказательств применения химического оружия сирийскими войсками в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Находящиеся в Дамаске представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих "сообщений", - так прокомментировал российский генерал недавнее заявление главы МИД Бориса Джонсона относительно использования запрещенного оружия в САР.

Конашенков также отметил, что повторяемые изо дня в день мантры Лондона и Вашингтона о "применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения" Восточной Гуты "давно превратились в пошлый фарс".

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания поддержит военные действия против Сирии, но только в том случае, если Британия получит неопровержимые доказательства применения Дамаском химического оружия.

Напомним Mignews.ru сообщал, что министр иностранных дел Королевства вызывал на встречу российского посла, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в Сирийской арабской республике.
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