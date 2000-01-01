Минобороны РФ: Сирия не использует химическое оружие
У ООН нет никаких доказательств применения химического оружия сирийскими войсками в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Находящиеся в Дамаске представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих "сообщений", - так прокомментировал российский генерал недавнее заявление главы МИД Бориса Джонсона относительно использования запрещенного оружия в САР.
Конашенков также отметил, что повторяемые изо дня в день мантры Лондона и Вашингтона о "применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения" Восточной Гуты "давно превратились в пошлый фарс".
Ранее Джонсон заявил, что Великобритания поддержит военные действия против Сирии, но только в том случае, если Британия получит неопровержимые доказательства применения Дамаском химического оружия.
Напомним Mignews.ru сообщал, что министр иностранных дел Королевства вызывал на встречу российского посла, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в Сирийской арабской республике.