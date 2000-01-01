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Наследники умершего работника смогут получить рабочую премию 28.02 18:54   MIGnews.com

Наследники умершего работника смогут получить рабочую премию

Сегодня на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении была утверждена поправка к закону о рабочей премии (возврат отрицательного подоходного налога), инициированная депутатом от фракции "Еш Атид" Мики Леви. Данная поправка позволит наследникам умершего работника, которому полагалась рабочая премия (возврат отрицательного подоходного налога), получить положенные по закону деньги.

"Я рад, что правительство и Кнессет поддержали мою законодательную инициативу. Речь идет о низкооплачиваемых работниках, которые раз в год имею право на возврат подоходного налога. И если работник подал документы в Налоговое Управление и не дождавшись положенного возврата умер, то эти деньги так и оставались у государства. Моя поправка должна исправить сложившуюся абсурдную ситуацию и позволить наследникам получить данный возврат. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и планирую также инициировать расширение критериев для получения рабочей премии (маанак авода). Такие премии способствуют выходу на работу и помогают слабым слоям населения. Люди, которые тяжело работают весь год, должны знать, что их труд будет вознагражден", - отметил инициатор поправки депутат Кнессета Мики Леви ("Еш Атид").

Пресс-служба фракции "Еш Атид"
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