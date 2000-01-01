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Ключевой подозреваемый по `делу 4000` под домашним арестом 28.02 18:42   MIGnews.com

Ключевой подозреваемый по "делу 4000" под домашним арестом

Судья Тель-Авивского районного суда Алаа Масарва освободил под домашний арест бывшего советника по стратегическим вопросам израильского коммуникационного гиганта "Безек" Эли Камира.

Камир, который проходит в качестве подозреваемого в подкупе и нарушении общественного доверия по "делу 4000", проведет под домашним арестом одну неделю.

Кроме того, он задействован в "деле 1270", согласно которому в 2015 году через посредника личный представитель Биньямина Нетаниягу Нир Хефец предложил судье в отставке Хиле Герстель место юридического советника правительства на том условии, чтобы она закроет дело против Сары Нетаниягу.

"Мы договорились о некоторых вещах. Я просил понизить строгость пресечения до домашнего ареста. Он является бизнесменом, у него много клиентов, которыми надо уделять внимание, и его отсутствие на такой длительный срок, навредит его делам", - сказал адвокат Камира.

Кроме ограничения свободы, подозреваемому на три месяца запретили вступать в контакт с другими участниками расследования, кроме его деловых партнеров, в ближайшие 45 дней его также запрещено допускать в офисы "Безек".

Как сообщалось ранее, полиция не стала требовать продления срока предварительного содержания под стражей Эли Камира.
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