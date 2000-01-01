В Иерусалиме вновь открыли Храм Гроба Господня

Как сообщил агентству Associated Press священнослужитель-францисканец отец Синиса, все это время представители различных христианских течений продолжали молитвы внутри церкви, однако простым мирянам также необходимо открыть доступ к одной из главных святынь христианства.
"Важно открыть двери Церкви людям, которые приходят, чтобы единственный раз в жизни посетить эту святыню. Потому что святое место без людей - ничто … только камни", - говорит священнослужитель.
Как сказала мэр Иерусалима Нир Баркат, под действие его решения попали не культовые, а только коммерческие объекты, такие как гостиницы, рестораны и офисы. По его словам, в других городах уже давно действует такая практика, а также что церкви задолжали городской казне 185 млн долларов.
Однако религиозные лидеры заявили, что при помощи остальной недвижимости они оказывают ценные услуги паломникам и местным прихожанам, и при их помощи финансируются школы и лечебницы. Градоначальника обвинили в нарушении давних договоренностей с церквями.