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В Иерусалиме вновь открыли Храм Гроба Господня | Фото: Larry Koester/Flickr28.02 17:56   MIGnews.com

В Иерусалиме вновь открыли Храм Гроба Господня

Утром в среду в Иерусалиме вновь открылся Храм Гроба Господня после того, как городские власти приостановили план по налогообложению церковных объектов.

Таким образом, объявленный греко-православной, католической и армянской церквями бойкот продлился три дня.

Как сообщил агентству Associated Press священнослужитель-францисканец отец Синиса, все это время представители различных христианских течений продолжали молитвы внутри церкви, однако простым мирянам также необходимо открыть доступ к одной из главных святынь христианства.

"Важно открыть двери Церкви людям, которые приходят, чтобы единственный раз в жизни посетить эту святыню. Потому что святое место без людей - ничто … только камни", - говорит священнослужитель.

Как сказала мэр Иерусалима Нир Баркат, под действие его решения попали не культовые, а только коммерческие объекты, такие как гостиницы, рестораны и офисы. По его словам, в других городах уже давно действует такая практика, а также что церкви задолжали городской казне 185 млн долларов.

Однако религиозные лидеры заявили, что при помощи остальной недвижимости они оказывают ценные услуги паломникам и местным прихожанам, и при их помощи финансируются школы и лечебницы. Градоначальника обвинили в нарушении давних договоренностей с церквями.

Стоит отметить, что в ХАМАСе не преминули воспользоваться напряженностью в отношениях Израиля с христианами, назвав ее предвестником религиозной войны с палестинцами.
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