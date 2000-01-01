Евросоюз пытается убедить Трампа поменять мирную карту
Некоторые страны Европейского союза начали переговоры с американской администрацией о внесении корректив в план о примирении палестинцев и израильтян, заявил в среду, 28 февраля, министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики.
В интервью радио "Голос Палестины" он рассказал о согласованных усилиях ЕС, главная цель которых – добиться изменений в мирной дорожной карте Трампа до ее непосредственного обнародования, чтобы палестинцы могли ее принять, а не однозначно отклонить.
По словам аль-Малики, мирная инициатива Вашингтона должна включать новые положения, касательно принятия формулы "двух государств", создания суверенного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и эвакуации поселений.
Он также отметил, что мирную инициативу, представленную в Совете Безопасности ООН председателем ПА Махмудом Аббасом, уже распространили среди всех стран-участниц организации. А включает она три основных положения для возвращения за стол переговоров: отказ американцами от своей произраильской предвзятости, осуществление Арабской мирной инициативы и соответствующих резолюций ООН, а также признание Палестинского государства.