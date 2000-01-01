28.02 16:55 MIGnews.com

"Для евреев правда - то, из чего можно получить выгоду"

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Еврейская ассоциация Польши обвинила католического священника Хенрика Зелинского в распространении ненависти после как на местном телевидении он заявил, что евреи воспринимают истину иначе, то есть "в интересах Израиля".Выступая в субботнем телешоу на польском канале TVP, священник и главный редактор католического журнала Idziemy ("Мы идем") Зелинский высказал мнение, что у еврейского народа "совершенно другая система ценностей, другая концепция истины". Он считает, что для евреев истина является очень гибким понятием.Поясняясь, священник добавил, что для поляков "истина соответствует фактам", а для евреев "истина означает то, из чего они могут получить выгоду". Для евреев религиозных это "то, чего хочет Господь", а для светских "истина понятие субъективное, это что угодно, что служит интересам Израиля".В подтверждение своих слов Зилинский заверил в том, что хорошо знаком с еврейской духовной литературой, приведя в пример "Агаду" – сборник комментариев к Торе и молитв, связанных с темой Исхода из Египта и Песахом."Часто эти истории не имеют ничего общего с фактами", - отметил он.В связи с этим Союз еврейских общин Польши обратился в полицию с жалобой, но не на самого священника, а на телестудию, обвинив ее в "распространении контента, подстрекающего к ненависти или дискриминации по признаку расы, инвалидности, пола, религии или гражданства".Досталось и телеведущему Михалу Карновскому, который решил не оспаривать взгляды Зелинского.