Еврокомиссия опубликовала проект по Brexit

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала проект по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Проект представлен на 119 страницах. Он является итогом 1-й фазы переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.
В документе отображены позиции по правам и социальным гарантиям граждан и трудящихся после выхода Соединенного Королевства Великобритании и из ЕС, положения об открытой границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также доступ к единому рынку и Европейскому таможенному союзу. Кроме того, в проекте описано работу законодательной системы после Brexit, положение о защите персональных данных и финансовые обязательства Британии перед Евросоюзом.
Документ так регламентирует время переходного периода после выхода Королевства в марте 2019 года.
Референдум об отсоединении Великобритании от Евросоюза прошел 2016 году, тогда сторонники Brexit набрали 51,9% голосов. При этом они опередили своих оппонентов всего на 3,8 процента.
Как сообщал ранее Mignews.ru, один из поклонников выхода Соединенного королевства Великобритании глава МИД страны Борис Джонсон, на одной из дипломатических встреч с чиновниками из Германии, назвал Brexit "бардаком".