Лавров: США готовят Европу к ядерной атаке против России
В среду, 28 февраля глава российского МИДа на конференции по разоружению в Женеве перечислил все имеющиеся готовые к применению тактические ядерные вооружения США в Европе и сказал, что это не просто рудимент "холодной войны", а "явно агрессивная позиция".
Сергей Лавров акцентировал, что у российской стороны нет развернутого тактического ядерного оружия, более того обработка его применения даже не проводится. Все боеприпасы хранятся на центральных базах страны.
Лавров отметил, что в рамках якобы "совместных ядерных миссий" "с грубым нарушением Договора о нераспространении, неядерные члены НАТО участвуют в планировании использования нестратегических ядерных боеприпасов США и привлекаются к освоению навыков", пишет ТАСС.
То есть, американцы готовят европейских военных к применению тактического ядерного оружия против РФ.
Глава МИДа надеется, что "граждане ЕС смогут сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия массового уничтожения, которое принадлежит государству (США), которое применило его против населения Хиросимы и Нагасаки".
Справка. В ответ на агрессивные действия РФ администрация Трампа намерена расширить свои ядерные возможности. Пентагон хочет убедить Москву в том, что ее ожидают "опасные расходы".