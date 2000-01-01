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Захава Гальон и Илан Гилон ушли из политической жизни 28.02 13:33   MIGnews.com

Захава Гальон и Илан Гилон ушли из политической жизни

Два руководителя крайне левой израильской партии Мерец - Захав Гальон и Илан Гилон объявили о том, что снимают свои кандидатуры с праймериз в партии.

Гилон, лидер фракции Мерец в Кнессет объявил о своем решении немедленно после того, Гальон сообщила о том, что снимает свою кандидатуру. Гилон сообщил, что причиной его решения является состояние здоровья и он уходит из политики с тяжелым сердцем.

По оценкам большинства политических наблюдателей это означают, что они также уйдут из активной политической жизни.

Предполагается, что на праймериз главой Мерец будет выбрана Тамар Зандберг, но для этого ей надо будет победить бывшего директора Шалом Ахшав Ави Бускилу.
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