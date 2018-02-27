Норвегия запретит полуавтоматическое оружие

Норвегия может стать первой страной в Европе, которая запретит использование полуавтоматического огнестрельного оружия, сообщается, что это может произойти уже в 2021 году.
Инициатором предложения является правительство, и представило его в 2017. Так, член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих считает, что парламентское большинство поддержит инициативу правительства.
Решение о запрете принято на фоне восстановления переговоров по полуавтоматическому оружию в США после стрельбы в школе Флориды, тогда погибли 17 человек, пишет The Local.
В 2012 году комиссия, проводившая оценку атаки Андерса Брейвика, призвала запретить использование полуавтоматического оружия.
Согласно законопроекту есть несколько исключений, в частности для спортивной стрельбы. Задержка с его созданием связана с тем, что в Норвегии полуавтоматическое оружие используют много охотников.