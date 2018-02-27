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Норвегия запретит полуавтоматическое оружие 01.03 00:10   MIGnews.com

Норвегия запретит полуавтоматическое оружие

Норвегия может стать первой страной в Европе, которая запретит использование полуавтоматического огнестрельного оружия, сообщается, что это может произойти уже в 2021 году.

Инициатором предложения является правительство, и представило его в 2017. Так, член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих считает, что парламентское большинство поддержит инициативу правительства.

Решение о запрете принято на фоне восстановления переговоров по полуавтоматическому оружию в США после стрельбы в школе Флориды, тогда погибли 17 человек, пишет The Local.

В 2012 году комиссия, проводившая оценку атаки Андерса Брейвика, призвала запретить использование полуавтоматического оружия.

Согласно законопроекту есть несколько исключений, в частности для спортивной стрельбы. Задержка с его созданием связана с тем, что в Норвегии полуавтоматическое оружие используют много охотников.
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