28.02 12:25 MIGnews.com
Познански-Кац предстанет перед дисциплинарной комиссией
Министр юстиции Айелет Шакед и председатель Верховного суда Эстер Хают в среду, 28 февраля, вынесли решение о том, что судья Ронит Познански-Кац будет привлечена к дисциплинарному слушанию.
Но при этом против нее не будет возбуждено уголовное дело.
Шакед и Хают приняли решение в соответствии с рекомендациями судебного омбудсмена, бывшего судьи, профессора Элиезера Ривлина. Министр юстиции заявила, что “полностью полагается на судью Ривлина”.
"Я доверяю судье Ривлину, и он не опрашивал только судей, он также опрашивал представителей ЛАХАВа [433]", - цитирует Аруц Шева слова министра.
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