28.02 12:25 MIGnews.com

Познански-Кац предстанет перед дисциплинарной комиссией

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр юстиции Айелет Шакед и председатель Верховного суда Эстер Хают в среду, 28 февраля, вынесли решение о том, что судья Ронит Познански-Кац будет привлечена к дисциплинарному слушанию.Но при этом против нее не будет возбуждено уголовное дело.Шакед и Хают приняли решение в соответствии с рекомендациями судебного омбудсмена, бывшего судьи, профессора Элиезера Ривлина. Министр юстиции заявила, что “полностью полагается на судью Ривлина”."Я доверяю судье Ривлину, и он не опрашивал только судей, он также опрашивал представителей ЛАХАВа [433]", - цитирует Аруц Шева слова министра.