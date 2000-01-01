28.02 23:17 MIGnews.com
Канцлер Курц рассказал, когда будет мир в Европе
Австрийский канцлер Себастьян Курц уверен, что долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а игра против нее вовсе не полезна, об этом он заявил перед официальным визитом в Москву.
Курц говорит, что Австрия представляет собой нейтральное государство и действительно сильно переживает из-за высокого уровня напряженности в отношениях между Востоком и Западом.
"Я уверен, что долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее", - сказал канцлер, пишет facenews
.
Как известно, во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Курц намерен обсудить отношения между Россией и ЕС и "конфликт в Украине и вокруг нее".
Поделиться
Все по теме
Комментарии