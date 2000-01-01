28.02 11:40 MIGnews.com

СМИ: спутники обнаружили иранскую базу в Сирии

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На снимках, сделанных спутниками, видны ангары, используемые для хранения ракет среднего и ближнего радиуса действия. В частности, с их помощью можно нанести удар по любой точке Израиля.По сообщениям Fox News, Иран построил военную базу в районе Джабель аль-Шара, что к северу от Дамаска.Это является свидетельством того, что Тегеран пытается усилить свое военное присутствие на северной границе Израиля, отмечает Аруц Шева.Объект площадью 500 квадратных метров охраняется иранским спецназом "Аль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции.