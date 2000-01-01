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`Полиция активно участвует в путче левых` 28.02 11:30   MIGnews.com

"Полиция активно участвует в путче левых"

Член Кнессета Мики Зоар, выступая перед товарищами по партии Ликуд атаковал израильскую полицию.

По сообщению газеты Маарив, Зоар сказал: “Друзья, полиция участвует в том, что начала пресса и левые. Полиция и Лахав 433 говорят: Мы, великие святые, здесь, и мы бесстрашно атакуем главу правительства”.

Зоар продолжил: “Медиа их приветствует и все сливается в реки информации, прямо в выпуски новостей, и как мы теперь понимаем - это медиа ведет расследование”.

Зоар предупреждает: “Я думаю, люди не осознали - перед нами попытка путча. Они хотят захватить власть, почему мы этого им не говорим? Не на избирательном участке, они вступили в заговор с левыми и медиа, они поставили полицию и начальника полиции на колени. Вы должны это сказать”.
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