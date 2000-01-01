28.02 10:52 MIGnews.com

Обвинение попросило 30 лет для экс-президента Южной Кореи

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Прокуратура потребовала назначить бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе наказание в виде 30 лет тюремного заключения.Об этом сообщают местные СМИ.Бывшему лидеру страны предъявили обвинение по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.Сама Пак Кын Хе на заседание не явилась. Экс-лидер отказалась посещать слушания после того, как в октябре суд продлил ее арест.Напомним, что бывший президент Южной Кореи в апреле прошлого года.По версии следствия, Пак Кын Хе допустила свою подругу Цой Сун Силь к государственным делам, в том числе к секретным документам.В полиции считают, что Силь пользовалась дружбой с президентом для вымогательства денежных средств у различных крупных южнокорейских компаний.