28.02 09:59 MIGnews.com

Аятолла Хаменеи: настоящая война с Западом – культурная

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Атаки на культуру и экономику Ирана представляют куда большую угрозу, чем возможность военной интервенции со стороны Запада. Об этом верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи заявил, выступая в иранском регионе Восточный Азербайджан."Европейский чиновник сказал нашим, что без Бар-Джам (арабское название ядерного договора Ирана с западом – ред.) война в Иране была бы неизбежной. По словам этого чиновника, без подписания Бар-Джаам война была бы предопределена. Наглая ложь!" – заявил Хаменеи.Он считает, что таким образом европейцы пытаются внушить иранцам, что самой страшной угрозой может быть военный конфликт."Настоящая война является войной экономической. Настоящая война есть войной санкций. Настоящая война ведется на поле работы, деятельности и технологий внутри страны. Вот настоящая война!" – сказал верховный лидер Ирана."Они переключают наше внимание на войну войск, чтобы мы игнорировали эти войны. Настоящая война является культурной войной. Существует множество телевизионных и интернет-сетей, занятых отвлечением умов и сердец нашей молодежи от религии, наших верований, морали, скромности и тому подобного. Они очень серьезно работают над этим и тратят на это много женег. Вот настоящая война", - заверил аятолла Хаменеи.