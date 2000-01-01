28.02 11:26 MIGnews.com

Трамп обвинил Обаму и его окружение в утечках информации

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Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму и его людей в утечках в СМИ информации, дискредитирующей действующее руководство страны. Об этом он заявил в интервью Fox News.Трамп не уточнил, какие именно сведения окружение бывшего президента передало журналистам. При этом он отметил, что имеет в виду серьезные данные, угрожающие национальной безопасности страны. Он также не исключил, что утечки продолжатся.Ранее президент США уже обвинял людей своего предшественника в том, что они рассказали журналистам подробности его телефонных переговоров с руководителями Мексики и Австралии. В аппарате Белого дома все еще остаются некоторые сотрудники, работавшие с Обамой. Сейчас идет работа по их замене.Ранее сообщалось, что Белый дом начал расследование по факту утечек информации о переговорах Трампа с иностранными лидерами. СМИ сообщали также, что президент США распорядился проверить телефоны сотрудников своей администрации.