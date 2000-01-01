Трамп: причина позора на вручении Оскар - политизированность
Политизированный цирк-шапито, который был разыгран на церемонии вручения кинонаграды "Оскар", не делает чести ни Киноакадемии, ни ведущему, комику Джимми Киммелу, который выступил на церемонии в роли скомороха, считает президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома считает, что было бы куда лучше, если бы на церемонии уделили больше внимания собственно подготовке к мероприятию, а не поливанию помоями его персоны. Во всяком случае, тогда не произошло бы позорного казуса со вручением награды "Ла-Ла Ленду" вместо победившего "Лунного света".
"По-моему, они настолько сосредоточились на политике, что в результате не смогли нормально сработаться. Это несколько печально, потому что пострадал шик "Оскара", который перестал производить впечатление гламурного мероприятия. Я посещал (другие церемонии вручения – ред.) "Оскары". Они упустили кое-что очень особенное, и, в конечном итоге, это грустно", - сказал Трамп в интервью изданию Breitbart.
Стоит отметить, что ляп с награждением "Ла-Ла Ленда" премией за лучший фильм, безусловно не стал первым за историю кинонаграды, но его уже окрестили худшим за всю историю существования американской киноакадемии.
По этому поводу компания PricewaterhouseCoopers, отвечающая за подсчет голосов жюри при определении победителей кинопремии, объяснила ошибку при вручении награды за лучший фильм.
"Мы приносим искренние извинения съемочным группам фильмов "Лунный свет" и "Ла-Ла Ленд", Уоррену Битти и Фэй Данауэй, а также всем зрителям за эту ошибку. Ведущим дали конверт с победителем в другой номинации. Когда ошибку обнаружили, ее немедленно исправили. Мы выясняем, как такое могло произойти", - говорится в заявлении PwC.