28.02 07:30 MIGnews.com

Граждане с ограничениями смогут получить машканту

Пресс-служба русскоязычных СМИ Кнессета

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Финансовая комиссия Кнессета утвердила: Граждане с физическими и психическими ограничениями смогут получить ипотечную ссуду на покупку квартиры (машканту) даже если страховые компании откажутся оформить им страховой полюс о страховании жизни.