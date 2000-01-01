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Граждане с ограничениями смогут получить машканту | Фото: Thinkstock28.02 07:30   MIGnews.com

Граждане с ограничениями смогут получить машканту

Финансовая комиссия Кнессета утвердила: Граждане с физическими и психическими ограничениями смогут получить ипотечную ссуду на покупку квартиры (машканту) даже если страховые компании откажутся оформить им страховой полюс о страховании жизни.

Пресс-служба русскоязычных СМИ Кнессета
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