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Nakonu.com
28.02 07:30 MIGnews.com
Граждане с ограничениями смогут получить машканту
Финансовая комиссия Кнессета утвердила: Граждане с физическими и психическими ограничениями смогут получить ипотечную ссуду на покупку квартиры (машканту) даже если страховые компании откажутся оформить им страховой полюс о страховании жизни.
Пресс-служба русскоязычных СМИ Кнессета
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