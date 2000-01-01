28.02 22:15 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Замбии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился во вторник, 28 февраля, в своей канцелярии в Иерусалиме с президентом Замбии Эдгаром Лунгу.Президент Эдгар Лунгу прибыл в Израиль в сопровождении правительственной делегации Замбии, в состав которой входят министр иностранных дел, министр сельского хозяйства, министр торговли, промышленности и занятости, министр энергетики, министр туризма, министр по вопросам водоснабжения, санитарии и экологии, министр транспорта и коммуникаций и министр здравоохранения.Фотограф: Коби Гидеон