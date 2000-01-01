28.02 20:55 MIGnews.com

В Турции прошел самый масштабный судебный процесс

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Самый масштабный судебный процесс в Турции в отношении подозреваемых, предположительно причастных к попытке переворота в прошлом году, началось во вторник в тюрьме Синкан около Анкары.Зал заседаний суда был построен специально для более 1500 человек, в том числе 720 подсудимых.Около 330 подозреваемым предъявлено многочисленное количество обвинений и им грозит пожизненное лишение свободы за их предполагаемую связь с попыткой государственного переворота в прошлом году с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем не менее, около 240 подозреваемых находятся в полицейском участке, как сообщает государственное информационное агентство Anadolu.Подозреваемые обвиняются в попытке "свержения конституционного строя, пытаясь свергнуть правительство и парламент или помешать им исполнять их обязанности, попытке убийства и членстве в террористической организации", согласно Anadolu.Первый подозреваемый, который был военным курсантом, сообщил суду, что его командир приказал войскам готовиться к операции, потому что был теракт. Другие подозреваемые давали аналогичные показания во время слушания.Власти обвинили турецкого клирика Фетхуллаха Гюлена в организации переворота. Анкара утверждает, что Гюлен эксплуатирует глобальную сеть сторонников, которую правительство объявило террористической группировкой.После неудавшегося переворота 15 июля, Турция развернула общенациональные репрессии, арестовав более 43000 военных, полицейских, работников школ и судебной системы.