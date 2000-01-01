В Турции прошел самый масштабный судебный процесс

Самый масштабный судебный процесс в Турции в отношении подозреваемых, предположительно причастных к попытке переворота в прошлом году, началось во вторник в тюрьме Синкан около Анкары.
Зал заседаний суда был построен специально для более 1500 человек, в том числе 720 подсудимых.
Около 330 подозреваемым предъявлено многочисленное количество обвинений и им грозит пожизненное лишение свободы за их предполагаемую связь с попыткой государственного переворота в прошлом году с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем не менее, около 240 подозреваемых находятся в полицейском участке, как сообщает государственное информационное агентство Anadolu.
Подозреваемые обвиняются в попытке "свержения конституционного строя, пытаясь свергнуть правительство и парламент или помешать им исполнять их обязанности, попытке убийства и членстве в террористической организации", согласно Anadolu.
Первый подозреваемый, который был военным курсантом, сообщил суду, что его командир приказал войскам готовиться к операции, потому что был теракт. Другие подозреваемые давали аналогичные показания во время слушания.
Власти обвинили турецкого клирика Фетхуллаха Гюлена в организации переворота. Анкара утверждает, что Гюлен эксплуатирует глобальную сеть сторонников, которую правительство объявило террористической группировкой.
После неудавшегося переворота 15 июля, Турция развернула общенациональные репрессии, арестовав более 43000 военных, полицейских, работников школ и судебной системы.