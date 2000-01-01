28.02 20:21 MIGnews.com

Россия и Китай ветировали резолюцию Совбеза ООН по Сирии

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Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии, сообщает Reuters.Западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.Документ поддержали девять членов Совета. Против выступили Россия, Китай (постоянные члены) и Боливия. Еще три государства воздержались при голосовании – Казахстан, Египет, Эфиопия.Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совета – Франция и Великобритания, которых позже поддержали США. Документ предполагал введение санкций в отношении 21 представителя Сирии – отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах. Документ также предполагал запрет на продажу, поставки и передачу вертолетов и связанных материалов правительству и Вооруженным силам Сирии.С начала конфликта в Сирии (2011 год) Россия в седьмой раз проголосовала против резолюции по ситуации в стране.Постпред США при ООН Никки Хейли по итогам голосования сделала вывод, что "правда в том, что Россия просто не хочет критиковать режим Асада".Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что, заблокировав резолюцию, "Россия и Китай подорвали доверие к этому Совету Безопасности".Ранее президент России Владимир Путин назвал неуместными санкции в отношении сирийского руководства, "потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса".