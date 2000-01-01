Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 28.02 20:21   MIGnews.com

Россия и Китай ветировали резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии, сообщает Reuters.

Западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.

Документ поддержали девять членов Совета. Против выступили Россия, Китай (постоянные члены) и Боливия. Еще три государства воздержались при голосовании – Казахстан, Египет, Эфиопия.

Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совета – Франция и Великобритания, которых позже поддержали США. Документ предполагал введение санкций в отношении 21 представителя Сирии – отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах. Документ также предполагал запрет на продажу, поставки и передачу вертолетов и связанных материалов правительству и Вооруженным силам Сирии.

С начала конфликта в Сирии (2011 год) Россия в седьмой раз проголосовала против резолюции по ситуации в стране.

Постпред США при ООН Никки Хейли по итогам голосования сделала вывод, что "правда в том, что Россия просто не хочет критиковать режим Асада".

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что, заблокировав резолюцию, "Россия и Китай подорвали доверие к этому Совету Безопасности".

Ранее президент России Владимир Путин назвал неуместными санкции в отношении сирийского руководства, "потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:49
Снайпер ранил двух человек во время выступления Олланда  
21:21
Шотландия снова хочет отделиться из-за за Brexit
20:55
В Турции прошел самый масштабный судебный процесс
20:12
Взрыв на военном складе в Сербии: 1 погибший, 25 раненых
20:06
Дон Жуан из Хайфы сколотил состояние, обманув 15 женщин
19:54
В Берлине закрыли мечеть, спонсирующую терроризм
19:34
Россия и Иран договорились о бартере нефти
19:15
Нетаниягу поддерживает проведших "Нерушимую скалу"
18:23
Южная Корея: "КНДР - серийный нарушитель правил"
18:06
ЦАХАЛ: сирены в районе Газы были ложной тревогой
17:52
Сообщения о ракетном обстреле на юге Израиля
17:39
В Сиднее эвакуирован Еврейский музей
17:24
Два израильских брата скрыли от налоговой сотни миллионов
16:51
Нетаниягу: Израиль не потерпит ракетных обстрелов из Газы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus