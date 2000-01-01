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Шотландия снова хочет отделиться из-за за Brexit | Фото: Thinkstock28.02 21:21   MIGnews.com

Шотландия снова хочет отделиться из-за за Brexit

Шотландские власти намерены в следующем году провести повторный референдум о независимости из-за непримиримой позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу Brexit. Об этом заявил член постоянного совета по отношениям с ЕС при правительстве Шотландии Чарльз Грант.

"Я убежден, что шотландское правительство очень серьезно раздумывает о проведении референдума в следующем году", – приводит слова Гранта РИА Новости.

В тоже время, у правительства Соединенного Королевства другое мнение. "Решение остаться в составе страны было сделано народом Шотландии в 2014 году, и все доказательства в настоящее время говорят, что люди в Шотландии не хотят другого референдума", – заявил официальный представитель кабинета Терезы Мэй, подчеркнув, что разговоры о проведении повторного референдума "создают в обществе ненужную неопределенность и разобщенность".

Несмотря на непреклонность Даунинг-стрит, в Эдинбурге настроены весьма решительно. О намерении провести всенародное голосование, чтобы сохранить членство Шотландии в Европейском союзе, заявляла первый министр правительства этого региона и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, которая пообещала, что регион в любом случае найдет способ остаться в ЕС.

Глава шотландского правительства посетовала, что, несмотря на все уступки, правительство Шотландии до сих не видит никаких свидетельств о реальной готовности пойти на компромисс.

"Если референдум о независимости состоится, это произойдет не из-за злых умыслов со стороны правительства Шотландии, а из-за полнейшей непреклонности со стороны правительства Великобритании. Британское правительство еще может изменить курс, но времени осталось мало", – предупредила Стерджен.

На прошлой неделе кабмин Шотландии заявил о возможности проведения плебисцита в 2018 году. Такую возможность не исключала и Стерджен. По ее словам, обретя независимость, регион получит возможность остаться в ЕС.
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