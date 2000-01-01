28.02 19:15 MIGnews.com

Нетаниягу поддерживает проведших "Нерушимую скалу"

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Премьер-министр Нетаниягу поддерживает командиров и бойцов, которые очень успешно провели операцию "Нерушимая скала".ЦАХАЛ нанёс ХАМАСу один из тяжелейших ударов за всю историю противостояния: Израиль ликвидировал около тысячи террористов и уничтожил тысячи ракет. Благодаря указанию премьер-министра Нетаниягу об укомплектовании ЦАХАЛа несколькими тысячами ракетных установок "Железный купол" Израиль предотвратил прямые попадания снарядов в города, как пишет офис премьер-министра Израиля."Израиль помешал планам ХАМАСа по проникновению в еврейские поселения через туннели и похищению граждан.Беспрецедентное спокойствие, которое сохраняется в граничащих с сектором Газа районах после проведения операции "Нерушимая скала", является показателем успешности операции. Такого спокойствия в этих местах не наблюдалось со времен Шестидневной войны.Населенные пункты, расположенные в граничащих с сектором Газа районах, переживают расцвет. Туда переезжают тысячи израильских граждан.Угроза туннелей была детально представлена кабинету министров в ходе 13 отдельных заседаний. Было проведено всестороннее обсуждение, касающееся всех стратегических и оперативных аспектов ситуации.Самые важные, истинные выводы, сделанные по результатам операции "Нерушимая скала", уже воплощаются в жизнь основательно, ответственно и без лишнего шума. Но именно они не упомянуты в отчете госконтролера", - прокомментировал премьер-министр публикацию отчета государственного контролера.