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flickr 28.02 18:23   MIGnews.com

Южная Корея: "КНДР - серийный нарушитель правил"

Южная Корея призвала во вторник, 28 февраля, к "коллективным мерам" в отношении Северной Кореи, включая возможное приостановление ее членства в ООН, заявив, что КНДР применила химическое оружие, чтобы убить сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, что стало "звонком для пробуждения".

Юн Бен Се, министр иностранных дел Южной Кореи, сообщил на Конференции по разоружению, проходившей под эгидой ООН: "В Северной Корее, как сообщается, имеются не только граммы, но тысячи тонн химического оружия, в том числе агент VX, по всей стране ... Недавнее убийство является тревожным звонком для всех нас о возможности применения химического оружия Северной Корей".

Юн Бен Се сообщил, что государства могут ссылаться на Конвенцию о химическом оружии и принять "коллективные меры".

"Это может принять форму приостановления прав и привилегий Северной Кореи в качестве члена ООН", - сказал он, назвав КНДР "серийным нарушителем правил".
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