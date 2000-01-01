28.02 17:35 MIGnews.com

Нетаниягу, Яалон и Ганц скрыли критически важную информацию

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Опубликован доклад государственного контролера Йосефа Шапиро об ошибках, допущенных в ходе операции “Нерушимая Скала” летом 2014 года.В ходе летней войны 2014 года погибли 74 израильтянина, в том числе, 68 солдат ЦАХАЛа.Как и ожидалось, доклад подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Моше Яалона и начальника Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганца.В докладе госконтролера говорится: “Нетаниягу, Яалон и Ганц знали о серьезности угрозы тоннелей. Об этом было известно военному истеблишменту и разведывательным организациям. Угроза даже была определена в качестве стратегической. Тем не менее, акции, предпринятые в отношении этой угрозе не соответствовали данному определению”.В докладе говорится, что Нетаниягу и Яалон не предоставили министрам “значительной и необходимой информации”, которая была необходима для того, чтобы сделать “хорошо продуманные решения” относительно Газы непосредственно перед началом боевых действий.Министры кабинета “оставались в неведении”, важнейшие данные разведки им представлены не были, они не знали, каковы границы их полномочий в рамках кабинета безопасности, и не всегда проявляли интерес к дискуссиям, затрагивающим военные действия.Особой критике подвергся глава военной разведки генерал Авив Кохави. В докладе говорится: “На протяжении двух лет, предшествовавших операции, ни южное командование, ни управление исследований разведки не провели ни одного сколько-нибудь значительного исследования, касающегося проблемы тоннелей в Газе - несмотря на то, что тоннели являются ключевой концепцией в наборе стратегических возможностей ХАМАСа”.